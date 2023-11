مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 44.06 نقطة ما يعادل 1.1% عند 4237.86 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 210.23 نقطة ما يعادل 1.6% عند 13061.47 نقطة. وفي العملات، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، لكنه لم يستبعد زيادة أخرى في سعر الفائدة وسط اقتصاد مرن.

وانخفض الذهب نتيجة لقرار البنك المركزي المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تراجع العقود الآجلة بنسبة 0.3% عند 1987.50 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية.

