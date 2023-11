ليونيل ميسي: العالم تمنى تتويج الأرجنتين بالمونديال بسببي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

وواصل تصريحاته قائلًا: “كنت أعلم أن هناك أشخاصًا في البرازيل، يكنون لي الكثير من الحب، لكن دعم الأرجنتين لتصبح بطلة للعالم، كان أمرًا لم أتوقعه”.وتابع ميسي: “كما قلت من قبل، العديد من البلدان في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وإفريقيا والأشخاص من مختلف الدول، تمنوا تتويجوأردف: “ولذلك أنا ممتن للجميع بسبب المودة التي كانت تصلني، لقد لمسنا رغبة كل هؤلاء الأشخاص في أن نصبح أبطال العالم، كما أنني ممتن للبرازيليين على المودة الهائلة التي أظهروها لنا”.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALMOWATENNET »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: ليونيل ميسي يفوز بـ الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةليونيل ميسي يفوز بـ الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: ميسي بعد فوزه بالكرة الذهبية: الحظ خدمني ولا أفكر بالمونديالفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، يوم الإثنين، بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالسعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034 كشفت تقارير إعلامية عن أن السعودية هي البلد الوحيد المرشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 وذلك بعد انتهاء

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: السعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالسعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا أصبحت السعودية أول بلد في تاريخ كأس العالم تنظم البطولة بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا، بعد فوزها

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةاستضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا فازت السعودية باستضافة كأس العالم 2034، فيما اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ستعمل على تسريع اندفاع

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةمحمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 عبر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن سعادته باستضافة السعودية بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕