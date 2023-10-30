ليلية دامية في جنين.. 4 شهداء برصاص الاحتلال والقسام تدمر آلية عسكرية

ارتفعت حصيلة شهداء مخيم جنين الإثنين إلى أربعة، في أعقاب استشهاد استشهاد الشابين وئام إياد حنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين من مخيم جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، وثالث بشظايا الرصاص.

وأضافت الوكالة أن جرافات الاحتلال العسكرية تعمدت تحطيم عدد من مركبات المواطنين، كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين.وأكد مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الطائرة المسيرة صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل. headtopics.com

كما اقتحمت القوات مخيم الجلزون شمال رام الله، حسبما ذكرت مصادر محلية، واعتقلت المواطن محمد صالح، بعد أن داهمت منزله وفتشته كما واقتحمت قوات من شرطة الاحلال بلدة بيتونيا، وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وبلدة سلواد شرقا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، واعتقلت الصحفي نواف العامر بعد أن فتشت منزله، كما اعتقلت الشاب قتيبة حمادنة من قرية عصيرة الشمالية من منزله.

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