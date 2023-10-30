ليلية دامية في جنين.. قتيلان و9 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي والقسام تدمر آلية عسكرية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمة والتفتيش في أنحاء واسعة من الضفة الغربية مرتكبة العديد من المجازر والانتهاكات بحق سكان الضفة.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية: إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، وثالث بشظايا الرصاص. ودهست قوات الاحتلال شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى الرازي.وأشارت وفا، إلى أن جرافات الاحتلال بدأت بتجريف الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، كما جرفت الشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة". headtopics.com

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب على دراجة نارية عند حاجز قلنديا، ما أدى إلى إصابته بالبطن، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حسب وفا. وفي نابلس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها، واعتقلت 5 مواطنين.

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