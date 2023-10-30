ليلة مميزة لعشاق الطرب الأصيل يحييها عبدالمجيد عبدالله

وقال موقع "عيشها" المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية: "ليلة مميزة نتوق لها عطشًا مع أمير الطرب الفنان عبدالمجيد عبدالله لإحياء حفلة استثنائية براقة".الحفل الاستثنائي لأمير الطرب الفنان عبدالمجيد عبدالله يقام في بوليفارد وورلد في ليلة استثنائية مميزة تقام ضمن موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن أغنية موسم الرياض ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس وعلق قائلًا: "أغنية موسم الرياض بالتعاون مع الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله، كلمات: فهد المساعد، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: محمود صبري، وتريات: أحمد حسن فكري، مكس وماستر: جاسم محمد".

غنى عبدالمجيد عبدالله للمرة الأولى في حفل نادي الاتحاد السعودي وعمره 13 عامًا، وكانت البداية الحقيقية لعبدالمجيد عبدالله حين اكتشف أستاذه إبراهيم سلطان موهبتهُ في الموسيقى فذهب معهُ إلى الإذاعة بجدة وغنى عدة أغانٍ، منها لعبدالحليم حافظ وشريفة فاضل، وكان يغني لأصدقائه أغاني طلال مداح، واجه في بدايته معارضة الأهل باحتراف الغناء خاصة والدهِ، لكنه أقنعهم وكمل مشواره الفني بتألق شديد. headtopics.com

من خلال جمعية الثقافة والفنون في جدة تعرف على مجموعة من الملحنين، تعاون معهم في بداياته، ثم سجّل لقنوات التلفاز عددًا من أغنياتهِ منها "حبايب وقت ما يبغوا" من كلمات صالح جلال وتلحين الملحن حسن تمراز. الملحن سامي إحسان هو الذي من قدّم عبد المجيد للساحة الفنية بشكل منظم وبأعمال مميزة في القاهرة، وسجل عبد المجيد 4 أغنيات من ألحان إحسان الصبر (مفتاح الفرج، بارق الثغر والأغنيتان من كلمات إبراهيم خفاجي، إيش علينا من كلمات طلال سريحاني، شفتك وفي عيونك حزن) من كلمات محمد الفيصل.

وفي رحلة فنية إلى القاهرة عام 1979م شجعه الملحن سامي إحسان ووقف معه لتسجيل بعض الأغاني، كانت هذه المرة الأولى التي يسافر فيها عبد المجيد عبد الله إلى خارج المملكة. ولد عبدالله في 3 من أغسطس 1962 في جيزان بمحافظة العارضة السعودية، ولقب بأمير الطرب لموهبته الطاغية وتنوع أغانيه التي نالت شهرة كبيرة في الوطن العربي. headtopics.com

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