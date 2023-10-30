ليلة عبدالمجيد عبدالله مميزة في بوليفارد وورلد | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

يترقب عشاق الفنان عبدالمجيد عبدالله حفله الأول في موسم الرياض في نسخته الرابعة، يوم 2 نوفمبر الجاري وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.وقال المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ : أولى حفلات موسم الرياض على أكبر بحيرة صناعية راح تكون في ليلة مميزة ومختلفة ليلة عبدالمجيد لكل جماهيره في بوليفارد وورلد يوم 2 نوفمبر.

وبحسب موقع هيئة الترفيه فقد نفدت تذاكر الحفل ولم يعد بالإمكان الحصول على تذكرة ما يشير إلى زيادة الإقبال الجماهيري والمنافسة من أجل حضور الحفل.أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10- 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.

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