ليفركوزن يستعيد صدارة الدوري الألماني بفوزه على فرايبورج

استعاد باير ليفركوزن صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه فرايبورج اليوم الأحد ليحافظ على سجله بدون هزيمة هذا الموسم بثمانية انتصارات في تسع مباريات بالمسابقة.

ويملك فريق المدرب تشابي ألونسو 25 نقطة في القمة متقدما بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل اللقب وصاحب المركز الثاني. ويحتل فرايبورج المركز الثامن برصيد 13 نقطة. وافتتح فلوريان فيرتس التسجيل في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء نحو القائم البعيد بعد أن مر ببراعة من دفاع فرايبورج.وضاعف يوناس هوفمان النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 قبل أن يقلص فرايبورج الفارق بعد عشر دقائق بضربة رأس من مانويل جولده.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

الدوري الألماني: ليفركوزن يستعيد الصدارة ودورتموند يتعادل بصعوبةاستعاد باير ليفركوزن بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فرايبورغ في ختام منافسات المرحلة التاسعة، فيما قلب بوروسيا دورتموند تأخره أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، وانتزع تعادلا مثيرا معه. اقرأ أكثر ⮕

توتنهام يواصل تصدر الدوري الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدفحافظ توتنهام هوتسبير على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه الجمعة على مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من المسابقة. اقرأ أكثر ⮕

بطولة ألمانيا: بايرن ينتزع الصدارة موقتا بإذلال دارمشتات و'هاتريك' لكايندكّ بايرن ميونيخ شباك ضيفه دارمشتات بثُمانيّة نظيفة بين 'هاتريك' للمهاجم الإنكليزي هاري كاين السبت، ليرتقي موقتا الى صدارة الدوري الألماني في كرة القدم، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البطولة. اقرأ أكثر ⮕

بطولة ألمانيا: بايرن ينتزع الصدارة موقتا بإذلال دارمشتات و'هاتريك' لكايندكّ بايرن ميونيخ شباك ضيفه دارمشتات بثُمانيّة نظيفة بين 'هاتريك' للمهاجم الإنكليزي هاري كاين السبت، ليرتقي موقتا الى صدارة الدوري الألماني في كرة القدم، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البطولة. اقرأ أكثر ⮕

الدوري الإيطالي.. إنتر يعود إلى الصدارة بفوز ثمين على روماأعاد المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، فريقه إنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بتسجيله هدف الفوز الشاق على روما 1-0 يوم الأحد على ملعب 'سان سيرو' في المرحلة العاشرة. اقرأ أكثر ⮕

نيس يتصدر الدوري الفرنسي بالفوز على كليرمون بهدف نظيفقفز فريق نيس لصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بصفة مؤقتة بفوزه أمس على مضيفه كليرمون فيران بهدف دون رد، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من المسابقة. اقرأ أكثر ⮕