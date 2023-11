ليفربول يواجه وست هام وتشيلسي ضد نيوكاسل في دور الثمانية لكأس الرابطة

قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول إن النادي سيفتقد تياغو ألكانتارا مرة أخرى في مباراة كأس رابطة الأندية الإنجليزية الأربعاء أمام بورنموث.ساربروكن المغمور يصعق بايرن fكأس ألمانيا في مفاجأة كبيرة وتقدم بايرن بهدف مبكر عن طريق توماس مولر، وبدا أنه سيحقق الانتصار بسهولة، لكن الفريق المغمور سجل هدفا في نهاية كل شوط، لينتزع الفوز رغم أنه سدد مرتين فقط على المرمى. وأدرك باتريك زونتايمر التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بينما أحرز زميله مارسيل جاوس هدف الانتصار في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليحقق مفاجأة مدوية.

وهز كودي جاكبو وداروين نونيز الشباك ليقودا ليفربول، أنجح فرق المسابقة بتسعة ألقاب، للفوز 2-1 على بورنموث. وهذا هو الهدف الثالث الذي يسجله نونيز في آخر ثلاث مباريات مع ليفربول. وفي الدقيقة 54 سجل جوناثان تاه الهدف الثاني لصالح ليفركوزن، ثم عاد زانتهاوزين مجدداً ليسجل هدف التعادل عن طريق ياسين بن بلا في الدقيقة 56.

كشفت صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية عن وصول نجم نادي الهلال السعودي والمنتخب البرازيلي نيمار إلى بيلو هوريزونتي بعد ظهر الأربعاء، لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

وكان لاسمار مسؤولاً عن العملية الجراحية التي أجريت للاعب البرازيلي عام 2018، لتصحيح كسر في قدمه اليمنى، وأحد الأطباء الثلاثة الذين أجروا العملية الجراحية في مارس (آذار) من العام الحالي، إثر إصابة في أربطة الكاحل.

يعتزم جوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن يعلن في العاشر من الشهر الجاري، قائمة الفريق الذي سيلعب آخر مباراتين وديتين هذا العام. وسيكون السؤال الأكبر خلال مواجهات نوفمبر، إذا ما كان مانويل نوير، حارس المرمى، من ضمن اللاعبين في القائمة، حيث شارك نجم بايرن ميونيخ في أول مباراة بعد غياب أكثر من عشرة أشهر بسبب كسر في القدم؟

