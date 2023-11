ليسوا كسالى ولا متقاعسين .. «جيل زد» لديه وجهة نظر

من السهل السخرية من هذا الأمر، وقد فعل كثير من الناس ذلك. كتب حساب يميني شهير يدعى "ليبز أوف تيك توك" على إكس المنشور التالي: "خريجة جامعية حديثة تنهار بسبب عملها في وظيفة. نحن هالكون". وكتب جيسون كالاكينيس، مستثمر ومقدم بودكاست وصديق لإيلون ماسك معلقا: "أوه أيتها الأميرة (...) أنا آسف لأنك اضطررت للتنقل والعمل وأن يكون لديك وظيفة وكل ذلك - إنه أمر لا يحتمل!".

ليس الأمر كأنها تشكو من الاضطرار للعمل على الإطلاق، فهي تعترف أن الأمر أسوأ بالنسبة إلى كثير من الناس، حيث يكدحون في العمل لساعات أطول، وتوضح أنها إذا أمكنها العمل من المنزل والانتهاء الساعة الخامسة فلا بأس بذلك. إنها شكوى معقولة – جميعنا نعرف التأثير السلبي لمسافة التنقل الطويلة على النفس، خاصة في أشهر الشتاء المظلمة.

جزء مما تمر به هذه المرأة هو التكيف الذي علينا جميعا القيام به بعد مغادرة شرنقة الحياة الجامعية ودخول العالم الحقيقي الأقسى والأقل مرونة، يسمى أحيانا اكتئاب ما بعد التخرج، وهو ليس ظاهرة جديدة بالتأكيد. لكن الأمر الجديد والكبير هو مدى قلق "جيل زد" -الجيل الذي ولد بين 1996 و2012- بشأن صحتهم العقلية، وأنهم يجلبون ذلك القلق إلى عالم العمل. ولأسباب وجيهة، ارتفعت معدلات الاكتئاب والقلق بين المراهقين والشباب ارتفاعا هائلا.

لكن جين توينج، أستاذة علم النفس في جامعة سان دييجو ومؤلفة الكتاب الجديد "الأجيال"، تجادل بأن "جيل زد" لديهم نهج مختلف في العمل بشكل ملحوظ بالفعل وتخبرني بأن "الاختلافات الصغيرة نسبيا في المتوسط يمكن أن يكون لها تأثير كبير في النهاية". يظهر بحثها أن الموظفين من "جيل زد" يريدون "توازنا جيدا بين العمل والحياة" أكثر من الأجيال السابقة عندما كانوا في العمر نفسه، بما في ذلك إجازة سنوية مناسبة و"أياما للصحة العقلية".

