ليت كلهن أم فهد يا مشعل !

وأهدتهم إقامة لمدة أسبوع في فندق خمس نجوم في اللؤلؤة، كما قامت بتوزيع بطاقات الدعوة على الأقارب والأصدقاء والجيران، وكانت هي أولى الراقصات (بالزفّة)، إلى درجة أنها من حماستها أخذت تشرشر بالعرق، وكلما حاولوا إجلاسها رفضت.
هذه أم المؤمنين عائشة تغار من خديجة رضي الله عنهما وهي ميتة وتقول عنها إنها امرأة عجوز عندما كان رسول الله يذكرها بخير وكان يردد عن عائشة (غارت أمكم)، وفي الحكاية التالية تعرف يا مشعل أن الغيرة طبع أصيل متوارث في بنات حواء ولولا معرفتي بصدقك في ما رويت لما اقتنعت أن زوجة من بنات حواء تعملها أو حتى تفكر فيها أصلاً.
عز على حواء نفسها يعصرها الألم وتأكلها نار الغيرة انطوت على نفسها تتحسر على أيام مضت الله يا زوجي العزيز بعد مائة عام تفكر بالزواج عليّ وقد رافقتك في السراء والضراء ولحظة الهبوط القاتلة وأهوالها فين راح الشوق من قلبك والرقة والحنية أنا مخلوقة من ضلعك.
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