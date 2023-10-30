ليبيا.. قوات 'العمليات المشتركة' تستعيد السيطرة على غريان

استعادت قوات"غرفة العمليات المشتركة" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، السيطرة على مدينة غريان (غرب) بعد مواجهات مسلحة استمرت لساعات.

والأحد، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع قرارا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة المقدم عبدالسلام سالم الزوبي، وتتكون من أجهزة أمنية وعسكرية،"لردع المجموعات المعتدية في غريان".

ويعد دعاب أحد أبناء مدينة غريان، خرج منها عقب وقوفه مع قائد قوات الشرق خليفة حفتر عام 2019 خلال محاولة الأخير السيطرة على العاصمة طرابلس. وجاء القرار بعد ساعات من وقوع مواجهات مسلحة في غريان، أوقعت قتيلين وجريحين، وفق تصريح مدير مستشفى غريان للأناضول في وقت سابق. headtopics.com

كما نص القرار على"توجيه جهاز دعم المديريات وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز مكافحة الإرهاب، بتجهيز قوى بكامل أسلحتها وعتادها". كما طالب الدبيبة غرفة العمليات المشتركة بـ"دحر المجموعات المسلحة المعتدية، والتعامل معها بالقوة إن لزم الأمر، وفق المعمول به في العمليات العسكرية، وملاحقة فلولها، وتأمين المدينة والمناطق المحيطة".

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