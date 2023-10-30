ليبيا.. مدارس درنة تستأنف العمل بعد 48 يوما على الفيضانات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأحد، استئناف الدراسة رسميا في جميع المؤسسات التعليمية غير المتضررة بمدينة درنة التي اجتاحتها ومدن أخرى شرقي البلاد فيضانات مدمرة قبل 48 يوما.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح الإعصار المتوسطي"دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر. ونقل البيان الحكومي عن مراقب التربية والتعليم بدرنة عبد الحميد حماد الطيب قوله إن"الدراسة استؤنفت في المؤسسات التعليمية التي لم تتعرض إلى أضرار"، مشيرا إلى نقلهم"التلاميذ والطلاب المتضررة مدارسهم إلى مدارس قريبة من موقع سكناهم".وبشأن الكتاب المدرسي، أكد المسؤول التربوي الليبي"وجود مخزون من الكتاب المدرسي في مخازن المراقبة كافٍ لتغطية الكتب التالفة والمتضررة".

ووفق بيان الوزارة فإن"عدد التلاميذ والطلاب المسجلين في مدينة درنة قبل تعرضها للسيول والفيضانات 42870 تلميذا وطالبا يدرسون في 103 مؤسسة تعليمية". وذكر بونجا للأناضول أن"الخطة تقضي أن تكون الأسابيع الثلاثة الأولى مخصصة للنشاطات والندوات التوعوية وورش العمل والألعاب الترفيهية وذلك لإخراج التلاميذ من الأزمة التي شهدوها خلال الفيضانات التي ضربت المدينة". headtopics.com

وواصل:"حاليا الحمل الأكبر يقع على المدرسين فهم أيضا شهدوا الكارثة في درنة ولكن عليهم الآن تجاوز آلامهم ليتمكنوا من أن يجتازوا بالطلبة لمرحلة الاستقرار النفسي ليكونوا على استعداد لتلقي التحصيل العلمي".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aa_arabic »

انتشال المزيد من جثث وأشلاء ضحايا إعصار درنةأعلن مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا أن الفرق التابعة له انتشلت أشلاءً بشرية ملأت 35 كيساً من منطقتين في درنة، بجانب أخذ عينات حمض نووي من جثث دُفنت من قبل. اقرأ أكثر ⮕

الدراسة عن بعد في تعليم الباحة والمخواة غدًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالدراسة عن بعد في تعليم الباحة والمخواة غدًا تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غد الأحد في مدارس تعليم الباحة والمخواة بناء على التنبيهات الصادرة من المركز الوطني اقرأ أكثر ⮕

48 قتيلا ضحايا الإعصار أوتيس في المكسيكارتفع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 48 قتيلا، أمس الأحد، بعد أيام من ضرب ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته الحكومة المكسيكية. اقرأ أكثر ⮕

غزة: تساؤلات يفرضها منطق الأشياءأستطيع الزعم أنه بعد مرور أكثر من 20 يوما على «حرب غزة 2023» أن الكفة الميدانية في هذه الحرب غير المتوازية راجحة لمصلحة القوات الإسرائيلية، لا سيما، أنه حصلت أم اقرأ أكثر ⮕

واشنطن وبكين تعملان على تنظيم لقاء الشهر المقبل بين رئيسيهماتوافقت الولايات المتحدة والصين على العمل لتنظيم لقاء الشهر المقبل بين رئيسيهما، بعد اجتماع الجمعة في واشنطن بين جو بايدن ووزير الخارجية الصيني وانغ يي. اقرأ أكثر ⮕

ترتيبات للقاء بين بايدن وشيتوافقت الولايات المتحدة والصين على العمل لتنظيم لقاءٍ، الشهر المقبل، بين رئيسيهما، بعد اجتماع، الجمعة، في واشنطن بين الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية الص اقرأ أكثر ⮕