ليبرمان: منعوني من تطبيق تحذيرات وردت في وثيقة تنبّأت بـ'طوفان الأقصى'

تطرق رئيس حزب"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى وثيقة أمنية تنبأت قبل 7 سنوات بعملية"طوفان الأقصى"، وقال إن"القادة السياسيين والعسكريين منعوه من تطبيقها".وحذر من التطورات على الحدود الشمالية مع لبنان، منتقدا سياسة الحكومة فيما يتعلق بتعاملها مع"حزب الله".

ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف صورة قارن فيها بين المظاهرات الداعمة لفلسطين وغزة وتلك التي خرجت دعما لأوكرانيا، وكتب:"شاهدوا الفرق".

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير دورية حول الوضع في جمهورية داغستان من إدارة الأمن الفدرالي الروسي، ورئيس الجمهورية شخصيا. headtopics.com

أوضحت الحكومة المصرية سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في البلاد، عقب أن أصبحت تزيد عن الساعة فى بعض المناطق، وسط تساؤلات لدى بعض المواطنين.أفادت"أ ف ب" نقلا عن شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 صواريخ Storm Shadow بريطانية مجنحة أطلقتها قوات كييف على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.بالصور.. استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزة

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وثيقة تحذيرية سلمت لنتنياهو قبل 7 سنوات وتنبّأت بـ'طوفان الأقصى' (صورة)'تأجيل قرار تنفيذ ضربة استباقية على غزة بعد يوليو 2017، سيكون خطأ فادحا له عواقب بعيدة المدى'. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'كشف الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين حصيلة قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى' في السابع من أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة: إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد طوفان الأقصىأكد رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أن إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد 'طوفان الأقصى'، مشيرا إلى أنها لذلك 'تنتقم من المدنيين الفلسطينيين في غزة'. اقرأ أكثر ⮕

لماذا حذف نتنياهو منشور اتهام الأجهزة الأمنية بالفشل؟أثار منشور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية لفشلها في التنبؤ بعملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر، عاصفة من الخلافات، اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو يتهم أجهزة الأمن بالفشل ويثير جدلاً وغضباً وانقسامات واسعة بإسرائيلأثار اتهام نتنياهو رؤساء الأجهزة الأمنية بالوقوف خلف الفشل الذي تسبب في عملية طوفان الأقصى جدلاً واسعاً في إسرائيل، فيما دعاه عضو مجلس الحرب بيني غانتس إلى سحب أقواله. اقرأ أكثر ⮕

هجوم إسرائيلي على نتنياهو بأوصاف حادة: دمية قماشية وتديره زوجته وغير مؤهل أخلاقيا وعقلياهاجم موقع 'والا' العبري رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وحمله اللوم على ما جرى في'طوفان الأقصى'، وأشار إلى أن عليه الرحيل فلا أحد يستطيع تحمل بقائه في منصبه خلال هذه المرحلة. اقرأ أكثر ⮕