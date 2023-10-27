لوكسمبورغ تدين موقف هنغاريا الرافض لمساعدة أوكرانيا

قال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، إنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتقيد بمواقف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، ويصبح"رهينة" لقرارات بودابيست.وقال بيتيل قبيل انعقاد جلسة الاتحاد الأوروبي لاوم:"لا يجوز الضغط من مبدأ نحن نريد الأموال لمصلحتنا الخاصة، وجعل قرار الاتحاد الأوروبي ينطلق من خطاب هنغاريا القائل، إن كنتم تريدون الأموال لأجل أوكرانيا فنحن بجاجة للأموال أيضا... لا ينبغي لنا أن نصبح رهائن لرغبات أوربان".

وأوضح أوربان أن بلاده ستعرقل هذه المبادرة حتى ترى مبررا واضحا لتخصيص أموال إضافية، وليس مجرد اقتراح"لمنح المزيد من الأموال".أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.أول رد مصري على سقوط صاروخ في طابا..

قام عدد كبير من المصريين بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل والتابعة للدول الغربية وشركات إسرائيلية تنتشر تحت مسميات مختلفة في الكثير من البلدان.تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.اللقطات الأولى لآثار سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية headtopics.com

كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة.

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أعلن مصدران أمنيان مصريان بحديث لـ"رويترز" أن قذيفة سقطت في مدينة نويبع على الساحل الغربي لخليج العقبة بالبحر الأحمر، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث. headtopics.com

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