لهذه الأسباب نحب أو نكره عطراً معيّناً!

ّيه عمليّة تُساهم فيها حواسنا، وذكرياتنا، وعواطفنا، وحتى عقلنا على مستويات مُتعدّدة.يرتبط اختيار عطر معيّن بحاسة الشم فيما تتأثر هذه الحاسة بجانب من الذاكرة العميقة والغريزيّة التي لا تخضع للعقل، فالأعصاب الشميّة في الدماغ التي تصل إلى مركز الذاكرة لا تمرّ عبر المنطق مما يعني أنها تتجاوز ضوابط العقل. وهذا ما يجعل التعلّق برائحة مُعيّنة أو النفور منها أمرا غير منطقي وصعب التفسير في غالب الأحيان.

لنتمكّن من شمّ رائحة عطر اعتدنا عليه يمكن أن نُبدّل في طريقة استعماله، فبدل رشّه على نقاط النبض كما نفعل عادةً يمكن أن نبدأ برشّه على الثياب والشعر أو حتى في الهواء قبل أن نعبر في السحابة العطريّة التي يكوّنها. يمكن أيضاً استعمال أكثر من عطر واحد مع بعض مما يُخفّف من الاعتياد على الرائحة التي يتمّ الحصول عليها، أو أن نستعمل المستحضرات المُكمّلة للعطر التي تجعلنا نختبره بصيغ مُتعدّدة وتُحضّر الدماغ على استكشاف هذه الصيغ الجديدة بدل أن يعتاد على صيغة العطر الأساسيّة.

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