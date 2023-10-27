لهذا السبب.. 'الأونروا' تعلن توقف عملياتها هذه الليلة في غزة

وذكرت أن تقنين الوقود في القطاع لا يستخدم سوى لتشغيل عدد محدد من المرافق، وأن المولدات ليست مصممة للعمل بشكل متواصل كما يحدث حاليًا بما قد يؤدي إلى تعطلها.تكفي لنحو 12 يومًا فقط.

ويبلغ عدد النازحين في الوقت الراهن أكثر من 1.4 مليون شخص منهم 590 ألفًا يحتمون بملاجئ الأونروا.ورُصدت حالات إصابة بالجدري المائي والجرب والإسهال، بسبب سوء الأوضاع واستهلاك المياه من مصادر غير مأمونة في

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الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلةأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن 'القوات البرية ستوسع نشاطها البري' هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع. اقرأ أكثر ⮕

حماس: نخوض 'اشتباكات عنيفة' مع قوات إسرائيلية في غزةأعلن الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليه يخوضون 'اشتباكات عنيفة' مع الجيش الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة بعد أن أكدت إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

الأونروا: غزة 'جحيم على الأرض'حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من وقوع المزيد من الوفيات في غزة بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. اقرأ أكثر ⮕

الأونروا: غزة تتعرض للخنق والموت من القنابل«بينما نتحدث الآن، يموت الناس في غزة»، هذا ما قاله مفوض الأونروا فيليب لازاريني، الجمعة، محذراً من «أنهم يموتون من القنابل والضربات». اقرأ أكثر ⮕

في ظروف صعبة..629 ألف نازح يقيمون بمراكز الأونروا للإيواء في غزةوثّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نزوح نحو 629 ألف نازح فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد تعرض منازلهم للقصف. اقرأ أكثر ⮕

'الأونروا': '629' ألف نازح يقيمون في مراكز الإيواء التابعة للوكالة في غزةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕