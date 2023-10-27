لهذا الموعد.. 'الأرصاد' يُحذر أهالي جدة من أمطار غزيرة

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمأصدر المركز الوطني للأرصاد مساء اليوم الجمعة، تحذيرًا مهمًا لسكان محافظة جدة بمنطقة مكة، من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

فيما هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة ما أدى لتدفق سيول هادرة قطعت طريق الحسينية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

أصدر المركز الوطني للأرصاد مساء اليوم الجمعة، تحذيرًا مهمًا لسكان محافظة جدة بمنطقة مكة، من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.وعلى حسابه في منصة"إكس"، توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، هطول"الأمطار المتوسطة والغزيرة" على محافظة جدة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مستمرة معنا حتى يوم الاثنين، والحالة المؤثرة حالياً ستنتهي تدريجياً خلال الساعات المقبلة. headtopics.com

فيما هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة ما أدى لتدفق سيول هادرة قطعت طريق الحسينية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

اقرأ أكثر:

twasulnews »

طقس المملكة.. أمطار وعواصف رعدية على العاصمة المقدسةهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة. اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد' يصدر تحذيراً عالياً من أمطار غزيرة على القنفذة والليثسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تكشف طقس الشرقية: تقلبات جوية وفرص هطول أمطارتتأثر الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية بارتفاع نسبة الرطوبة مع فرصة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، حتى نهاية الأسبوع القادم نتيجة منخفض البحر الأحمر الجوي. اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد' ينبه 12 منطقة: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعديةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد': هطول أمطار غزيرة على منطقة عسيرتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق. اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد' يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعديةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕