لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. كيفية التسجيل في حساب المواطن

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمكشف حساب المواطن عن طريقة تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم.

وقال في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة"إكس":"في حال كنت مسجلًا كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي بإمكانك التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل".لكنه اشترط"ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)".

في حال كنت مسجل كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي بإمكانك التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل مع ضرورة ارفاق مستندات اثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)، نسعد بخدمتك headtopics.com

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:كشف حساب المواطن عن طريقة تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم.

وقال في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة"إكس":"في حال كنت مسجلًا كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي بإمكانك التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل".لكنه اشترط"ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)". headtopics.com

في حال كنت مسجل كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي بإمكانك التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل مع ضرورة ارفاق مستندات اثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)، نسعد بخدمتك

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