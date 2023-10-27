لماذا لم يبدأ الجيش الإسرائيلي هجومه البري في قطاع غزة إلى حد الآن؟

يستضيف رفيق سحالي في هذا العدد من فقرة"ضيف اليوم" الخبير العسكري والاستراتيجي قاصد محمود من العاصمة الأردنية عمان، للحديث عن آخر التطورات في الحرب بين إسرائيل وحماس وأسباب تأخر الهجوم البري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة؟

يستضيف رفيق سحالي في هذا العدد من فقرة"ضيف اليوم" الخبير العسكري والاستراتيجي قاصد محمود من العاصمة الأردنية عمان، للحديث عن آخر التطورات في الحرب بين إسرائيل وحماس وأسباب تأخر الهجوم البري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة؟

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل دباباته في قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا لدباباته تتوغل في شمال قطاع غزة فجر الخميس. اقرأ أكثر ⮕

مجسم يحاكي القطاع بالنقب.. تدريب إسرائيلي في 'غزة الصغيرة'في إطار استعدادته لعمليته البرية في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته البرية في 'غزة الصغيرة' وهو اسم أُطلق على منطقة تدريبات عسكرية تحاكي في تفاصيلها كل تفاصيل غزة. اقرأ أكثر ⮕

توغل إسرائيلي داخل قطاع غزة ليلا لمهاجمة أهداف تابعة لحركة 'حماس' 'فيديو'أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بتوغل قوات من الجيش الإسرائيلي إلى داخل قطاع غزة ليل الأربعاء على الخميس، بهدف شن سلسلة هجمات على أهداف لحركة 'حماس' داخل القطاع. اقرأ أكثر ⮕

بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةبايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري على غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: «حماس» تمنع الأهالي من الفرار إلى جنوب غزةكرر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، دعوته للأهالي في شمال قطاع غزة إلى الفرار إلى الجنوب لأسباب أمنية، لكنه قال إن حركة «حماس» تمنع الأشخاص من القيام بذلك. اقرأ أكثر ⮕

مصر تحذر من مخاطر الاجتياح البري لغزة..وأطراف متأهبة للتدخلفي أول تعليق له على إمكانية التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خطورة هذه الخطوة، والخسائر الكبيرة المترتبة عليها في صفوف المدنيين. اقرأ أكثر ⮕