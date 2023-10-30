لماذا اتجه إيلون ماسك لدعم غزة من خلال «سبيس إكس» وبرنامج «ستارلينك»؟

قال إيلون ماسك إن شركته ستحاول مساعدة منظمات الإغاثة الدولية في غزة على التواصل مع محطات إنترنت ستارلينك بعد موجة مكثفة من الغارات الجوية التي أدت إلى قطع جميع اتصالات الإنترنت والاتصالات الخلوية تقريبًا في القطاع، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول العالم، وفق ما ذكرت صحيفتي "ذا وول ستريت جورنال" و"بيزنس إينسايدر" الأمريكيتين.

وكتب ماسك على موقع إكس المنصة الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم تويتر: "ستدعم شركة سبيس إكس روابط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا". لكن تواصل إيلون ماسك مع رونين بار رئيس الشاباك، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وخلال محادثتهما، أكد ماسك دعمه لإسرائيل وأكد أن الاتصال سيكون "لأغراض إنسانية فقط"، وفق لصحيفة دي تي نيكست.ومن غير المرجح أن يكون لهذا العرض أي تأثير فوري داخل غزة، حيث سيحتاج المستخدمون إلى أطباق وأدوات ستارلينك العاملة للاتصال بشبكة الأقمار الصناعية الخاصة بها.

وقد عادت بعض خدمات الإنترنت المحدودة في غزة بحلول يوم الأحد، وفقًا لمشغلي الشبكة المحلية ومراقبين خارجيين. وقال ماسك إنه لم تحاول أي محطات من غزة الاتصال بأقمار سبيس إكس الصناعية، وأنه ليس من الواضح من لديه سلطة الروابط الأرضية داخل غزة. headtopics.com

وذكرت وسائل إعلام بما في ذلك صحيفة الجارديان البريطانية أن العديد من الصحفيين وعمال الإغاثة في قطاع غزة انقطعت عنهم أيضًا الاتصالات .في هذه الأجواء البالغة الصعوبة، رد الاحتلال على خطوة ماسك بالوعيد والانتقام، حيث رد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، لاحقًا على منشور ماسك على إكس قائلاً إن الاحتلال سيحارب جهود الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX لتقديم دعم عبر ستار لينك Starlink إلى غزة، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

ومع ذلك، قال إنه ينتظر "إحاطة كاملة" من الجيش الإسرائيلي لتحديد سبب انقطاع الاتصالات، بحسب بي بي سي. وحتى الآن عادت الاتصالات بشكل جزئي لغزة وقد يذهب دعم ماسك لغزة قدما خلال الفترة المقبلة وليس مباشرة. headtopics.com

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