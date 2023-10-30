لماذا حددت السعودية أول يناير موعداً لانتقال الشركات الأجنبية إلى الرياض؟

أو تخسر عقودها الحكومية المربحة التي سبقت وأبرمتها، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.سبق وأن نوهت المملكة في خطوة وصفتها سي إن بي سي الأمريكية بالجريئة بأنه على الشركات التي تريد الاستفادة من الميزات الاستثمارية الكبيرة في المملكة أن تتواجد في المملكة.في فبراير 2021، أعلنت السعودية أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.

وعندما سأله دان ميرفي مذيع سي إن بي سي عما إذا كان الموعد النهائي لا يزال قائما، أجاب الإبراهيم "نعم لأنه عندما تنتقل الشركات بمقراتها إلى المملكة فستحصل على الفوائد وبعض الحوافز التي ستجعل ذلك منطقيًا.جاء ذلك خلال حديث الوزير من الرياض في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو مؤتمر سنوي للتمويل والاستثمار يستضيفه صندوق الاستثمارات العامة السعودي والذي يعد من بنات أفكار مشروع رؤية 2030.

وفي ضوء ذلك، فما كان حضور عدة آلاف من المستثمرين والممولين الأجانب من جميع أنحاء العالم في الرياض إلا بمثابة مقياس جيد لهذا الاهتمام. أكد الوزير :"إننا نشهد الكثير من الزخم، ونحن بالتأكيد نعطي الأولوية للشركات التي تريد خلق قيمة وتوفر وظائف للسعوديين وغيرهم .نحقق نتائجنا النوعية من احتياجاتنا، سواء كانت خدمات أو سلع بطريقة أفضل وأكثر جدوى"، مضيفًا أن المملكة تتلقى طلبات يومية. headtopics.com

يعد هذا الأمر في نهاية المطاف مفيدا للسعودية كما سيكون له أيضًا تأثير قوي على هذه الشركات والاقتصادات حول المملكة.وأشار صندوق النقد الدولي إلى نمو غير نفطي قوي للمملكة يتسارع منذ عام 2021 بمتوسط 4.8 % في عام 2022، ومن المتوقع أن يظل قريبًا من 5 % في عام 2023 مدفوعًا بالطلب المحلي القوي.

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