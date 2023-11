لماذا نستمر على ميزانية البنود؟ .. هناك من يقوم بالمهمة

لا شك أن استخدامات الذكاء الاصطناعي على مستوى الأداء الحكومي متعددة، بما فيها آلية تطوير الميزانيات الحكومية، حيث تتسابق الدول لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل رفع كفاية الأداء وجودة الإنفاق الحكومي.

وقد يخطئ البعض عند اقتصار نظرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من ناحية تقنية، وكأن التحدي تقني فقط.

هذه بعض المجالات وغيرها تتطلب وجود سياسات وإجراءات تساعد على استثمار الذكاء الاصطناعي بصورة مذهلة، فمثلا على مستوى أداء الميزانية الحكومية، جاء تسريع التحول المالي، الذي تعمل عليه وزارة المالية، خطوة رئيسة في إحداث التطور الذي نطمح إليه لتحقيق استفادة قصوى من الذكاء الاصطناعي، فنمط ميزانية البنود الحالي line items budget يؤخذ عليها بناؤها على المدخلات ولا تقيس المخرجات المتوقع من الاعتمادات المالية، حيث إنها ترصد بناء على الاعتمادات السابقة ومناقشة الاحتياجات السنوية وفقا للمدخلات Inputs في...

المشكلة حتما ليست مرتبطة بالجانب البشري، فوزارة المالية تزخر بقيادات مميزة في أدائها لكن التحدي الحقيقي، يكمن في ضعف نمط ميزانيات البنود في قياس مخرجات النفقات الحكومية، لذا ليس سرا أن دول مجموعة العشرين G20 تقريبا وغيرها تحولت إلى التخطيط المالي متوسط المدى MTFP وميزانية البرامج Program Budget منذ وقت مبكر وقبل الألفية الماضية، وسبقت الإشارة إلى أهمية التحول نحو ميزانية البرامج والتخطيط المالي متوسط المدى من خلال مقالين في عامي 2009 و2013.

بالفعل أدركت وزارة المالية أهمية التحول المالي في نمط ميزانيتها، والتحول نحو التخطيط المالي متوسط المدى، وميزانية البرامج"منذ 2019".

ولا شك أن توظيف الذكاء الاصطناعي مع وضوح المعايير والسياسات والمؤشرات وتكلفة الوحدة، تمكنان من معرفة أفضل الخيارات من ناحية التكلفة والجودة والتنبؤ المستقبلي"وفقا لدراسات السعة والطلب المستقبلية والتوجهات العالمية والتضخم، إلى آخره من العوامل المؤثرة". كما أن ميزانية البرامج تعزز حوكمة القرار الحكومي وفقا لمعايير مهنية عالية تحد من الاجتهادات الشخصية، وتعزز الشفافية وتدعم النزاهة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OKAZ_ONLINE: نصر الله يظهر «الجمعة».. لا حرب في لبنانلماذا قرر حسن نصرالله الظهور عند الثالثة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الجمعة القادم؟

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

ARABI21NEWS: لماذا أصبح من الصعب السيطرة على قواعد اللعبة بين 'محور المقاومة' و'إسرائيل'؟صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: 258 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من 2023 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار258 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من 2023 أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية للعام 2023.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AJARABIC: الاتجاه المعاكس.. لماذا يتهافت العرب على التطبيع مع إسرائيل؟الاتجاه المعاكس.. لماذا يتهافت العرب على التطبيع مع إسرائيل؟

مصدر: AJArabic | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: اليهود البالغون يرفضون احتلال فلسطينأظهراستطلاع قام به أحد مراكز الأبحاث أن هناك فئة من البالغين اليهود في الولايات المتحدة يقولون، إن الاهتمام بإسرائيل «ليس مهمًا» لهويتهم اليهودية، وأعطى أكثر من نصف معظم الأمريكيين...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: المفوض العام للأونروا: سنبقى مع الفلسطينيين في غزةأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني دعم الهيئة الأممية للفلسطينيين بغزة، وذلك خلال أول زيارة من نوعها يقوم بها للقطاع منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕