لماذا نستمر على ميزانية البنود؟ .. هناك من يقوم بالمهمة

لا شك أن استخدامات الذكاء الاصطناعي على مستوى الأداء الحكومي متعددة، بما فيها آلية تطوير الميزانيات الحكومية، حيث تتسابق الدول لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل رفع كفاية الأداء وجودة الإنفاق الحكومي.
وقد يخطئ البعض عند اقتصار نظرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من ناحية تقنية، وكأن التحدي تقني فقط.
هذه بعض المجالات وغيرها تتطلب وجود سياسات وإجراءات تساعد على استثمار الذكاء الاصطناعي بصورة مذهلة، فمثلا على مستوى أداء الميزانية الحكومية، جاء تسريع التحول المالي، الذي تعمل عليه وزارة المالية، خطوة رئيسة في إحداث التطور الذي نطمح إليه لتحقيق استفادة قصوى من الذكاء الاصطناعي، فنمط ميزانية البنود الحالي line items budget يؤخذ عليها بناؤها على المدخلات ولا تقيس المخرجات المتوقع من الاعتمادات المالية، حيث إنها ترصد بناء على الاعتمادات السابقة ومناقشة الاحتياجات السنوية وفقا للمدخلات Inputs في...
المشكلة حتما ليست مرتبطة بالجانب البشري، فوزارة المالية تزخر بقيادات مميزة في أدائها لكن التحدي الحقيقي، يكمن في ضعف نمط ميزانيات البنود في قياس مخرجات النفقات الحكومية، لذا ليس سرا أن دول مجموعة العشرين G20 تقريبا وغيرها تحولت إلى التخطيط المالي متوسط المدى MTFP وميزانية البرامج Program Budget منذ وقت مبكر وقبل الألفية الماضية، وسبقت الإشارة إلى أهمية التحول نحو ميزانية البرامج والتخطيط المالي متوسط المدى من خلال مقالين في عامي 2009 و2013.
بالفعل أدركت وزارة المالية أهمية التحول المالي في نمط ميزانيتها، والتحول نحو التخطيط المالي متوسط المدى، وميزانية البرامج"منذ 2019".
ولا شك أن توظيف الذكاء الاصطناعي مع وضوح المعايير والسياسات والمؤشرات وتكلفة الوحدة، تمكنان من معرفة أفضل الخيارات من ناحية التكلفة والجودة والتنبؤ المستقبلي"وفقا لدراسات السعة والطلب المستقبلية والتوجهات العالمية والتضخم، إلى آخره من العوامل المؤثرة". كما أن ميزانية البرامج تعزز حوكمة القرار الحكومي وفقا لمعايير مهنية عالية تحد من الاجتهادات الشخصية، وتعزز الشفافية وتدعم النزاهة.
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