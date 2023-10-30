لليوم 24.. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة وسط مطالبات دولية بهدنة إنسانية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، ولليوم 24 على التوالي شن غارات بالطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال.(وفا) أن"طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مناطق في بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع فصل الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن هذه المنطقة".

مراسل TRT عربي: غارات كثيفة على قطاع غزة في هذه الأثناء تخلّف دماراً هائلاً وانتشال عشرات الشهداء ومساعدات قليلة تدخل تحمل أدوية بسيطة كالشاش واليود والقطن بالإضافة إلى الأكفانوكانت الطائرات الحربية شنت عدة غارات في حي النصر وشارع الجلاء شمال غرب غزة، كما قصفت المدفعية منطقة شرق المغازي وسط القطاع وشرق خان يونس، حسب وفا.

كما أصابت ضربات جوية إسرائيلية مناطق قريبة من مستشفيَي الشفاء والقدس، فيما اشتبك مسلحون فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في منطقة حدودية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وقال مصدر مطلع إنّ المفاوضات التي تتوسط فيها قطر بين إسرائيل وحماس استمرت أمس الأحد، وتضمنت مناقشات بشأن احتمال إطلاق سراح رهائن. headtopics.com

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن أكثر من نصف الرهائن الذين تحتجزهم حماس يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة، من بينهم 54 مواطناً تايلاندياً.وفي السياق أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) فرع غزة، ليل الأحد/الاثنين، انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بمناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.بأنه"في الساعات الأخيرة تعرضت مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بسبب تعطل المولد الرئيسي في أحد مقاسمنا الرئيسية بمنطقة الشيخ رضوان".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: TRTArabi »

'الصحة العالمية': المرضى بغزة قضوا الليل في 'الظلام والخوف'وسط القصف الإسرائيلي المكثف.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

هل يصل الإنترنت الفضائي Starlink إلى غزة؟رد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على مطالبات توصيل الانترنت الفضائى Starlink لغزة مؤكدا أنه سيتواصل مع المنظمات المساعدة المعترف بها دوليا لبحث الأمر، وذلك بعد أن ضرب العدوان الاسرائيلى... اقرأ أكثر ⮕

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدوليقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر عقوداً. اقرأ أكثر ⮕

القصف الإسرائيلي لغزة الليلة الماضية دمّر كليًّا مئات المنازلسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

بوريل يدعو إلى 'هدنة في الأعمال الحربية' في قطاع غزةدعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل السبت إلى 'هدنة في الأعمال الحربية' في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

مقترح أوروبي لعقد مؤتمر سلام.. وبوريل يدعو لهدنة إنسانيةدعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل اليوم (السبت) إلى هدنة في الأعمال الحربية في غزة والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕