لليوم الـ 24.. استشهاد وإصابة العشرات واستمرار هدم المنازل بغزة(تقرير)

استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في سلسلة عمليات القصف المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين على التوالي.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 15 فلسطينيًا استشهدوا في غارات عنيفة، استهدفت عدة منازل في مخيمي البريج، والنصيرات، وبلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.
كما تواصل فرق الدفاع المدني البحث عن مفقودين، تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف.وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية عن وجود أكثر من 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الجوي والمدفعي على قطاع غزة.استشهد عشرات المواطنين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف طائرات الاحتلال، مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 7955 استشهدوا في قطاع غزة، و114 شهيدًا في الضفة. فيما جرح في القطاع أكثر من 20 ألف شخص، ونحو 2000 شخص في الضفة، مشيرة إلى أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي منذ ثلاثة وعشرين يومًا على قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء، فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيين. headtopics.com
ونددت التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة، واستمرار منع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء، مما يشكل عقابًا جماعيًا وجريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في سلسلة عمليات القصف المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين على التوالي.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 15 فلسطينيًا استشهدوا في غارات عنيفة، استهدفت عدة منازل في مخيمي البريج، والنصيرات، وبلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة. headtopics.com
كما تواصل فرق الدفاع المدني البحث عن مفقودين، تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف.وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية عن وجود أكثر من 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الجوي والمدفعي على قطاع غزة.استشهد عشرات المواطنين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف طائرات الاحتلال، مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.