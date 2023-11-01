لليوم الثاني على التوالي.. قصف إسرائيلي على مخيم جباليا.. والدفاع المدني التابع لحماس: 'مذبحة'

وأردف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "تقوم حماس عمدا ببناء بنيتها التحتية الإرهابية تحت المباني المدنية وحولها وداخلها، بقصد تعريض المدنيين في غزة للخطر". وأضاف الجيش الإسرائيلي: "وقد حث الجيش الإسرائيلي سكان غزة في هذا الحي على الإخلاء كجزء من جهوده لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين. الجيش الإسرائيلي يستمر في دعوة جميع سكان شمال غزة ومدينة غزة للإخلاء جنوباً إلى منطقة أكثر أماناً".
وأدت الغارة إلى تدمير العديد من المباني، بعد غارة أخرى، الثلاثاء، أدت إلى دمار هائل في المخيم وأسقطت مئات الضحايا. وأظهر فيديو من موقع القصف، الأربعاء، أضرارا كارثية تحيط بحفرة عميقة في الفالوجة، إذ يُرى الناس يحفرون بين الأنقاض بحثاً عن الجثث.
وقال الدفاع المدني في غزة الذي تديره حماس إن العديد من الأشخاص قتلوا في الهجوم وما زال هناك "أعداد كبيرة” تحت الأنقاض فيما وصفه بـ“المذبحة الثانية” في مخيم اللاجئين.
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