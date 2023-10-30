لليوم الـ 24 على التوالي.. غارات إسرائيلية 'عنيفة' على غزة

واصل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، ولليوم الـ 24 على التوالي شن غارات، بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزوارق الحربية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن"طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مناطق في بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع فصل الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن هذه المنطقة".

وأضافت أن"طائرات الاحتلال الحربية، بمساندة المدفعية، شنت سلسلة من الغارات العنيفة شرق بيت لاهيا، وشرق جباليا، في ظل تحرك بطيء للآليات العسكرية في منطقة شمال شرق القطاع". وشنت الطائرات الحربية عدة غارات في حي النصر وشارع الجلاء شمال غرب غزة، كما قصفت المدفعية منطقة شرق المغازي وسط القطاع، وشرق خان يونس، حسب"وفا". headtopics.com

وشنت الطائرات الحربية عدة غارات على منزل عائلة أبو سيدو وسط خان يونس، ومنزلين شرق رفح، وغرب رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات. وحتى مساء الأحد، قُتل 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية"وفا".

بينما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، وتحتفظ بـ239 أسيرا بحسب الجيش الإسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي."صحة غزة": تحطيم مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان بالقطاع headtopics.com

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