للجاذبية أصول.. 10 عادات تجعلك جذاباً بشكل لا يقاوم

يمكن تعلم فن الجاذبية الساحرة الخفي، إذ إن الأمر كله يتعلق بما يفعله ويقوله المرء وهو أسهل مما يعتقد البعضياتهم لاكتساب تلك الميزة. إنهم يعرفون خصوصيات وعموميات ما يجعل الآخرين يشعرون بالرضا - ويستخدمون ما يعرفونه"لكسب الأصدقاء والتأثير على الآخر".، يمكن تعلم فن الجاذبية الساحرة الخفي، إذ إن الأمر كله يتعلق بما يفعله ويقوله المرء وهو أسهل مما يعتقد البعض كما يلي:إذا كان الشخص يرغب في اكتساب إعجاب الآخرين، فإن تعلم كيفية الابتسام بصدق هو أفضل نقطة انطلاق.

إنهم يحبون الأشخاص الذين يسمحون لهم بالمرور عبر الأبواب أولاً، أو يفتحون لهم الباب أو يساعدونهم في الأعمال المنزلية، ومن يقولون عبارات لطيفة لتخفيف شعور الآخر بالإحباط، مع مراعاة أن يكون الشعور صادقًا دون أي زيف أو مبالغة.إن أفضل طريقة للتفكير العميق هي أن يتذكر المرء أشياءً تتعلق بشخص ما - وأن يذكرها في المرة القادمة التي يراها فيها.

بالتأكيد، لا ينبغي أن ينفق المرء كل أمواله على الآخرين فقط لجعلهم يحبونه. لن يؤدي ذلك إلا إلى جذب النوع الخاطئ من الأشخاص. إن السخاء المتوازن في منح الآخر الوقت أو المال أو الطاقة يجب أن يكون باعتدال.إن التعبير الامتنان والتقدير واستخدام كلمات الشكر في موضعها المناسب يعطي انطباعًا ايجابيًا عن الشخص وينال اعجاب واشادة الأخرين كونه مهذبًا وممتعًا ويصبح مرحبًا به دائمًا في صحبتهم في المستقبل. headtopics.com

عندما يريد شخص أن يبهر الآخرين، لا يقتصر الأمر على عدم مقاطعتهم فحسب، بل يجب عليه أن يستمع لهم أكثر مما يتحدث لأن الإطالة في الحديث تؤدي إلى نتائج سلبية تمامًا مثلما هو الأمر مع كثرة المقاطعة. يحب الكثيرون التحدث عن أنفسهم، ويحبون مشاركة ما يفعلونه، وما كانوا يفعلونه، والتحدث عن هويتهم. فإذا كان الشخص يرغب في كسب اعجابهم فعليه أن يستمع أكثر مما يتكلم.يحب الكثيرون أن يهتم أحباؤهم وأصدقاؤهم بحياتهم وأن يطرحوا الكثير من الأسئلة للاطمئنان على أحوالهم، لأنها تجعلهم"يشعرون بالأهمية".

ويجب توخي الحذر من عدم التدقيق والتدخل في الخصوصيات الشخصية. وإذا كان الآخر لا يرغب في الإجابة على شيء ما، فلا يوجد ما يدعو إلى الإلحاح حتى لا ينقلب الأمر إلى النقيض وتصبح بغيضًا بدلًا من أن تكون جذابًا.صفارات الإنذار تدوي في سديروت وحيفا.. غارة إسرائيلية قرب مقر لوكالة الأونروا في مدينة غزة وقصف مدفعي تجاه مخيم النصيرات وسط القطاعالذهب يتماسك فوق 2000 دولار مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة headtopics.com

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