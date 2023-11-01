للتعبير عن الموروث الثقافي.. تفاصيل تدشين إذاعة 'العُلا FM'

وتهدف الإذاعة إلى أن تكون صوتاً إعلامياً لمحافظة العُلا تقدم محتوى معرفياً وترفيهياً يدعم حضور العلا ضمن قطاع السياحة والتراث الثقافي والفني، وأن تكون منصة إعلامية متعددة تتواجد عبر مختلف المنصات، ومشاركة قصة العُلا الفريدة والتعبير عن موروثها الثقافي والحضاري العريق وإيصاله إلى العالم.
تقدم الإذاعة محتواها عبر مختلف المنصات مع برامج تفاعلية، حيث تم تشغيل ترددات جديدة لاستقبال بث الإذاعة على تردد 89.2 في الرياض، وعلى التردد 91.6 في جدة، إضافة إلى تردد 107.2 في العُلا، وقريبا سيتمكن المستمعون من كافة أنحاء المملكة من الاستماع لأثير العُلا.
وتسعى إذاعة العُلا FM إلى ترسيخ مكانتها بين الإذاعات الرائدة، لتضمن سهولة وصول حكايات العُلا إلى المستمعين في جميع أنحاء المملكة والعالم، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مشاركة إرث المملكة وتاريخها العريق مع العالم.
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