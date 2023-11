للتبكير في حصاد الزيتون.. الإرشاد الزراعي ينصح بإيقاف ري الأشجار قبل القطاف بأسبوع

وأضاف: بهدف التبكير في جمع الثمار، يُنصح بقطع مياه الري عن الأشجار قبل الجمع بمدة أسبوع. .وفي سياق متصل نصح الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتنظيف ثمار الزيتون -قبل العصر- من الأوراق والأتربة، باستخدام مراوح الشفط في المعصرة؛ حتى لا تؤثر سلبًا على مواصفات جودة الزيت المستخرج.

SKYNEWSARABIA: وزير لبناني: قذائف فوسفورية إسرائيلية التهمت آلاف الأشجارقال وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، إن القصف الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية أدى إلى حرق آلاف الأشجار المثمرة، مشيرا إلى تأثير القصف على موسم حصاد الزيتون.

ALMOWATENNET: 7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء ينصح خبراء السيارات باتباع بعض الإجراءات المهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء خاصة في حالة هطول الأمطار الغزيرة أو

AAWSAT_NEWS: سعود القحطاني يروي جمال مدينة أبها وينقلها للعالم بأعماله الفنية«تالقة» أقدم الأشجار العملاقة المعمرة في إحدى قرى منطقة عسير، وعلى الرغم من أنها عاشت لأكثر من 100 عام في ظروف قاسية، فإنها مستمرة بالنمو والازدهار

ALWATANSA: 22 موقعا للإرشادتتيح الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات الإرشاد المكاني في المسجد الحرام عبر 22 موقعًا، تشمل تقديم خدمات إثرائية وثقافية على مدى 24 ساعة بأكثر من 50 لغة عالمية،...

RTARABIC: 'كتائب القسام': دمرنا آلية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة مضادة للدروعأعلنت 'كتائب القسام'، اليوم الأربعاء، عن تدمير دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت متوغلة شرق حي الزيتون في قطاع غزة، بقذيفة 'الياسين 105'، مؤكدا اشتعال النيران فيها.

RTARABIC: 'سرايا القدس' تعلن استهداف قوة مدرعة وقوة راجلة إسرائيلية في حي الزيتون بشمال شرق قطاع غزةأعلنت 'سرايا القدس' اليوم الثلاثاء 'استهداف قوة مدرعة وقوة راجلة إسرائيلية في منطقة السموني بحي الزيتون بشمال شرق قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون'.

