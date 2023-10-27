لقطات لقيام الجيش الإسرائيلي بإنزال بحري في جنوب قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة لقطات لوحدة الكوماندوز البحرية تقوم بعملية إنزال ودهم بحرية في جنوب قطاع غزة، مضيفا أنه خلال العملية تم تدمير بنى تحتية تابعة لحركة"حماس".

وسبق أن أعلنت"كتائب القسام" أن قوات إسرائيلية حاولت تنفيذ عميلة إنزال على شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع فجر اليوم، وأنها فرّت تاركة كميات من الأسلحة.أول رد مصري على سقوط صاروخ في طابا.. وهذه الرواية الإسرائيلية

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. headtopics.com

أكد شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر حتى الآن.أصدرت حركة"حماس" مساء اليوم الجمعة بيانا بشن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي بوتيرة عالية على غزة، وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.10.2023/

كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.ذكرت صحيفة"صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت.عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة. headtopics.com

أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم"بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل دباباته في قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا لدباباته تتوغل في شمال قطاع غزة فجر الخميس. اقرأ أكثر ⮕

مجسم يحاكي القطاع بالنقب.. تدريب إسرائيلي في 'غزة الصغيرة'في إطار استعدادته لعمليته البرية في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته البرية في 'غزة الصغيرة' وهو اسم أُطلق على منطقة تدريبات عسكرية تحاكي في تفاصيلها كل تفاصيل غزة. اقرأ أكثر ⮕

لقطات الأقمار الاصطناعية تكشف غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةلقطات الأقمار الاصطناعية تكشف غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي أظهرت صور أقمار اصطناعية بعض مناطق قطاع غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي العنيف والأضرار الناجمة عنه، اقرأ أكثر ⮕

بفيديو يوثق.. الجيش الإسرائيلي 'جنودنا دخلوا غزة ليلاً'في وقت تواصل إسرائيل الاستعدادات لاجتياح بري في قطاع غزة المحاصر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من جنوده دخلوا غزة ليلا وخرجوا.وأوضح أن 'عملية محددة الهد اقرأ أكثر ⮕

قد يرتفع.. الجيش الإسرائيلي يكشف عددا جديدا للأسرىفيما تتعالى المطالبات في الداخل الإسرائيلي بغية الحفاظ على سلامة الأسرى الذين احتجزتهم حماس منذ السابع من أكتوبر داخل قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عد اقرأ أكثر ⮕

توغل إسرائيلي داخل قطاع غزة ليلا لمهاجمة أهداف تابعة لحركة 'حماس' 'فيديو'أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بتوغل قوات من الجيش الإسرائيلي إلى داخل قطاع غزة ليل الأربعاء على الخميس، بهدف شن سلسلة هجمات على أهداف لحركة 'حماس' داخل القطاع. اقرأ أكثر ⮕