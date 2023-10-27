لقطات لاستهداف آليات الإسرائيلية متوغلة في بيت حانون بصواريخ مضادة للدروع (فيديو)

وتشير تقارير إسرائيلية، إلى تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات الجيش والمسلحين الفلسطينيين في منطقة بلدة بيت حانون، مضيفة أنه تم إطلاق 4 صواريخ مضادة للدروع تجاه الآليات المتقدمة قرب السياج الفاصل.أول رد مصري على سقوط صاروخ في طابا.. وهذه الرواية الإسرائيلية

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بيانا طالبت فيه روسيا بطرد ممثلي حركة"حماس" فورا من موسكو.ذكرت صحيفة"صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت. headtopics.com

أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء."تسليم مصر مفاتيح غزة".. مقترحات في إسرائيل لمواجهة القطاع

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الغرب سئم كثيرا من أوكرانيا وتبنى بحماس دعم إسرائيل وأن الأخيرة تؤخر عمليتها البرية في غزة تحت ضغط واشنطن وخوفا من غضب عالمي.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات بحرية نفذت عملية إنزال بحري جنوبي قطاع عزة، أسفرت عن تدمير بنى تحتية تابعة لحركة"حماس".أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة. headtopics.com

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غزة في صور الأقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف الإسرائيليمدينة بيت حانون الفلسطينية، شمال قطاع غزة، 10 أكتوبر 2023 اقرأ أكثر ⮕

اللقطات الأولية لاستهداف طابا بمقذوف مجهول | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةاللقطات الأولية لاستهداف طابا بمقذوف مجهول وثقت مقاطع فيديو اللحظات الأولى لاستهداف أحد مراكز الإسعاف في طابا المصرية بمقذوف مجهول المصدر ما تسبب في إصابة 6 اقرأ أكثر ⮕

مدينة بيت حانون قبل وبعد القصـ،ـف الإسرائيـ،ـليصور بالأقمار الصناعية توضح الدمار الهائل في مدينة بيت حانون شمال شرق قطاع غـ،ـزة جراء الصـ،ـواريخ الإسرائـ،ـيلية اقرأ أكثر ⮕

فيديو لاستهداف مجموعة حاولت ضرب موقع إسرائيلي من لبناننشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الخميس، فيديو قال إنه لاستهداف خلية كانت تحاول ضرب موقع إسرائيلي من لبنان. اقرأ أكثر ⮕

الشرطة الاسرائيلية تطرد فريق RT من منطقة باب العامود في القدس وتهدده بالاعتقال (فيديو)سجلت مراسلتنا في القدس داليا النمري لحظة تعرض فريق RT للطرد من منطقة باب العامود في القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية وسط تهديدات بالاعتقال إن لم يغادروا المنطقة، ودون إعطاء أي مبرر. اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الروسية: نشر الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخية وجوية في الشرق الأوسط يخلق توترا إضافياأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة. اقرأ أكثر ⮕