لرفضه التعاون.. سوري يروي معاناته بسجون 'واي بي جي' الإرهابي

تحدث المواطن السوري إبراهيم العويد عن معاناته في سجون تنظيم"واي بي جي/بي كي كي" الإرهابي، الذي سجنه لمدة 4 سنوات قضى خلالها 39 يوما تحت التعذيب، وذلك لانتزاع اعترافات منه بجرائم لم يرتكبها بسبب رفضه التعاون معه.

الشاب السوري وهو أب لطفلين اعتقل في نيسان/أبريل 2019 لأنه رفض عرضًا للتعاون مع التنظيم الإرهابي، وبعد احتجازه لفترة قصيرة بمبنى في تل أبيض تم نقله إلى بلدة عين عيسى بمحافظة الرقة، وبقي هناك لمدة 40 يوما تقريبا.

وكانت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري نفذت عمليات"درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا ضد تنظيمي"داعش" و"واي بي جي".​​​​​​​ عاد مؤخرًا إلى قرية رسم المراق التي تم تطهيرها من الإرهابيين في أكتوبر 2019، ليعيل أسرته حاليًا من خلال تربية الماشية والزراعة. headtopics.com

ومع رفضه تم نقله إلى سجن ناحية عين عيسى وعندما أطلقت عملية"نبع السلام""نقلت مع نحو 900 شخص محتجزين من عين عيسى إلى سجن أبو غزالة في ناحية الطبقة، وهذا المكان سيء الصيت ومعروف لدى الجميع من حيث الظروف المعيشية السائدة والتعذيب".

وزاد:"حاولنا ذات مرة تغيير الأوضاع السيئة وإسماع صوتنا خارج السجن، إلا أنهم ألقوا علينا قنابل يدوية وفتحوا النار بشكل عشوائي، وبدلاً من الاستماع إلينا حاولوا قتلنا بشكل مباشر، وفي ذلك اليوم قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص". headtopics.com

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