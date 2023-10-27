لدعم النازحين وتقييم المشروعات..وفد من قوات دعم الشرعية يزور محافظة حجة

وفد من"هيئة تطوير الشرقية" يطلع على خدمات مركز العمليات الأمنية"911"تهدف الزيارة إلى تقديم الدعم للأسر النازحة في محافظة حجة، من خلال دراسة إنشاء مشروع إيواءٍ لهم، وتقييم المشروعات المنفذة حتى الآن، كالآبار ومحطات تحلية المياه، والمدارس والمراكز الصحية.

كما تم افتتاح بعض الأقسام في مستشفى الجعدة الصحي كجزءٍ من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الصحية في المنطقة، بالإضافة إلى إطلاع الوفد على مشروع إنشاء آبار وتحلية المياه في حيران. وفي إطار التعاون، تم الاجتماع مع مسؤولين يمنيين، بما في ذلك محافظ محافظة حجة، والسلطات المحلية، وقد تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

وأوضح اللواء الحبابي، خلال الزيارة أنه يجري حاليًا العمل على دراسة التوصيات الناتجة عن هذه الزيارة لتحقيق أهدافٍ أكبر سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد اعتمادها.

اقرأ أكثر:

alyaum »

وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةوفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين زار وفدٌ من قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن ترأسه مدير العمليات العسكرية المدنية اللواء اقرأ أكثر ⮕

وفد من قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن يزور محافظة حجةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

وفد من قوات «دعم الشرعية في اليمن» يزور محافظة حجةقام وفدٌ من قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن ترأسه مدير العمليات العسكرية المدنية اللواء عبدالله الحبابي، ويرافقه محافظ حجة عبدالكريم السنيني، بزيارةٍ إلى محافظة حجة. اقرأ أكثر ⮕

وفد من قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن يزور حجةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

وفد من «التحالف» يجتمع مع مسؤولين في حجة اليمنيةزار وفدٌ من قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن برئاسة اللواء عبد الله الحبابي مدير العمليات العسكرية المدنية، محافظة حجة. اقرأ أكثر ⮕

«حماس»: القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل 50 أسيراًنقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن عضو في وفد «حماس»، الذي يزور موسكو، قوله إن القصف الإسرائيلي لغزة أدى إلى مقتل 50 من الرهائن. اقرأ أكثر ⮕