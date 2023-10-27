لدعم إسرائيل.. هل رفض العراق عرضاً أميركياً مقابل نشر مقاتلات؟

موضوع يهمكشدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، من لاهاي على أنه يتوجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار...وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة طلبت نشر طائرات من طراز إف 16 في قواعد عراقية"كجزء من خطتها لردع أي قوى خارجية يحتمل تدخلها في الحرب الدائرة في غزة لصالح الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن السوداني رفض الطلب.

وتابع المصدر قائلا"عندما اجتاح تنظيم داعش العراق في 2014، طلبنا دعم واشنطن بتسليح القوات المسلحة، وأبلغتنا بأن العملية تستغرق على الأقل 24 شهرا، واليوم تنشر صواريخها وتقدم آلاف الجنود مجانا إلى الكيان الغاصب (إسرائيل).وكانت صحيفة"وول ستريت جورنال" ذكرت، أمس الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل وافقت على طلب من الولايات المتحدة بنشر منظوماتها للدفاع الجوي لحماية القوات الأميركية في المنطقة قبل الهجوم البري المحتمل على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تسعى لنشر نحو 12 منظومة دفاع جوي في عدة دول بالمنطقة لحماية القوات من الصواريخ.في سياق آخر وفي مؤشر على زيادة التوتر في المنطقة بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة، التي أوقعت أكثر من سبعة آلاف قتيل حتى الآن، ودعم الولايات المتحدة والغرب لها، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان اليوم الخميس، إن مجموعة من الشاحنات المحملة بصهاريج النفط العراقي المتجهة إلى الأردن عادت أدراجها بسبب وجود مظاهرات بالقرب من المعبر الحدودي. headtopics.com

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