لجنة الطفل بالأمم المتحدة: لا يوجد منتصرون في حرب يُقتل فيها آلاف الأطفال

ودعت اللجنة المستقلة التي تراقب مدى امتثال الدول لاتفاقية حقوق الطفل، في بيان، إلى وضع حد للأضرار التي يتم إلحاقها بحياة الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً لـ'فرانس برس'..وقالت: 'نضم صوتنا لأصوات أولئك الداعين إلى وقف فوري لإطلاق النار. وندعو إلى إطلاق سراح الأطفال الرهائن وأولئك الذين يعتنون بهم'.

