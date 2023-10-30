لجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا لبحث التهديدات الإرهابية

وقال وزير التعليم العالي روبرت هالفون لمحطة"تايمز راديو":"علينا أن نتأكد من أن الأنظمة البريطانية آمنة ومأمونة من تهديد الإرهاب مثلما تفعل الحكومة دائما".

ويقيِّم جهاز المخابرات البريطاني إم.آي5 التهديد الذي يشكله الإرهاب على البلاد حاليا عند مستوى كبير بما يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح. وهناك مستويان أعلى للتهديد وهما شديد الذي يعني أن وقوع هجوم هو أمر مرجح جدا وخطير الذي يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح جدا في المستقبل القريب.منذ هجوم الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية حماس على مواقع عسكرية إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول وما تلاه من هجمات إسرائيلية انتقامية على قطاع غزة.وغيرها من المدن الكبرى في بريطانيا مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، طالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونددت بالهجمة الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع.

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