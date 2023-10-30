لتهيئة بيئة تعليمية عالية الجودة.. 'موهبة' تفتح التسجيل لانضمام المدارس إلى 'فصول موهبة'

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 'موهبة'، أمس، فتح التسجيل للمدارس الراغبة في الانضمام إلى برنامج 'فصول موهبة'، الذي يُعد أحد برامج إدارة الشراكة مع المدارس، ويهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية للطلبة الموهوبين ذات جودة عالية، توفّر لهم برامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة، ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية؛ للارتقاء بقدرات هؤلاء الطلبة، وتنمية مواهبهم، بالتعاون مع مجموعة من المدارس المتميزة..

ووضعت موهبة، ممثلة في إدارة الشراكة مع المدارس، معايير واشتراطات عالية لانضمام المدارس، في وقت عقدت فيه عدداً من الاتفاقيات الجديدة مع مجموعة من المدارس التي تحققت فيها معايير رعاية الموهبة والإبداع؛ سعياً لزيادة فرص رعاية الطلبة الموهوبين، وإتاحة الفرصة للمدارس الحكومية والأهلية للإسهام في ذلك، من خلال طرح مجموعة من نماذج الشراكة للانضمام لبرنامج فصول موهبة، تتنوّع بين النموذج الحكومي، والنموذج الداعم، والنموذج التصنيفي، وأخيراً نموذج الشراكة..

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