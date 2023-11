لتمكين الصناعات المحلية..صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز يتعاون مع وزارة الصحة

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج ومبادرات وورش عمل مخصصة بقطاع ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والعمل على مسرعات أعمال متخصصة في المجال الصحي وتقديم الحلول التمويل المتاحة لرواد الأعمال المستثمرين وإطلاق حاضنة أعمال تابعة لوزارة الصحة ومركز بيادر للخدمات الأعمال التابع لصندوق الأمير سلطان التنموي.ويأتي ذلك تماشيًا مع توجه المملكة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال في القطاع الصحي وتحفيز الاستثمار المحلي من خلال تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين لتوسيع آفاق النمو ولدفع عجلة التنويع للاقتصاد الصحي..

من جانبها أشارت نائب الرئيس هناء الزهير إلى أهمية دعم المشاريع الريادية في القطاع الصحي من خلال التعاون مع وزارة الصحة وحث رواد الأعمال ليكونوا داعمين في التحول الصحي وتطوير الفرص الريادية والاستثمار رية وإطلاق مشاريع ناشئة ذات إمكانيات عالية لتطوير خدمات القطاع الصحي.

