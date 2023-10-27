لتفادي البق.. كم مرة يجب تغيير فراشنا وغسله؟

مؤخراً في أوروبا إلى إعادة إشعال الجدل القديم بشأن عدد المرات التي يجب علينا تغيير الفراش فيها، لأسباب تتعلق بالنظافة، والنوم الأفضل، إضافة لتجنب جذب المخلوقات الصغيرة التي تتغذى على دمائنا.لكن كم مرة يجب علينا فيها تغيير ملاءات السرير؟

ووفقاً للخبراء يجب تغيير أجزاء من الفراش الخاص بنا عدة مرات في الأسبوع، في حين يمكن ترك القطع الأخرى لفترة أطول. وعلى سبيل المثال يجب تغيير ملاءات السرير مرة واحدة في الأسبوع، وأما الوسادات مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

فيما يجب تغيير الوسائد كل ستة أشهر، ولبادات وواقيات المراتب مرة واحدة في الشهر، أما اللحاف مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.فيما باتت حدود لبنان الجنوبية ساحة لمناوشات متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ انطلاق هجوم حركة حماس المباغت في 7 أكتوبر، ارتفعت العديد من ...21 يوماً من الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، سيودي بحياة العديد من الأشخاص.هذا ما أكدته الأمم المتحدة اليوم الجمعة، قائلة إن"العديد من الأشخاص ... headtopics.com

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