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لتعزيز التعاون في مجالات التعليم ..وزير التعليم يلتقي نظيره في روسيا الاتحادية

alyaum1 min.

التقى وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير التعليم في جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور سيرجي كرافتسوف، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم.

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ALYAUM

كما بحث الجانبان التعاون في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى تطوير مهارات أبناء وبنات المملكة، ورفع مستوى المعرفة والكفاءة لديهم، وتهيئتهم لسوق العمل المستقبلي.

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