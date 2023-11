لبنان.. العثور على راعيين قتلهما الجيش الإسرائيلي على الحدود

في حين ذكرت قناة"المنار" التابعة لـ"حزب الله"، أنه"تم العثور على جثماني الشابين ربيع الأحمد (20 عاما) وأمجد المحمد (22 عاما) من بلدة ‎الوزاني، بعدما استهدفهما العدو أمس بالرصاص أثناء رعيهما الماشية قرب نهر ‎الوزاني".

تيننتي تابع بالقول:"أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار لإتاحة المجال للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل بالبحث عن الشخصين". ​​​​​​​وشن طيران الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء غارات على محيط بلدتي رامية والقوزح، وأطلقت مدفعيته قذائف على مناطق مفتوحة قرب بلدتي علما الشعب وعيتا الشعب.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط طيلة الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، بحسب بيان.

