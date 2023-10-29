لبنان.. عشرات القذائف تطال بلدات حدودية مع إسرائيل

شهدت بلدات القطاع الشرقي جنوب لبنان توترا ملحوظا يوم الأحد، بعد أن هاجمت المقاومة المنضوية تحت "حزب الله" موقع مسكاف عام، بالأسلحة المناسبة واستهدفت أجهزة الاستشعار وكاميرات المراقبة في الموقع.وقال سكان من بلدة شبعا لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "الغارة أتت بعد نهار طويل من قصف طال مرتفعات تلال كفرشوبا دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين".

وتحدثت المزارعة ليلى قصب عن صعوبة الوضع في المنطقة قائلة: "القصف الإسرائيليّ بالقنابل الحارقة أتى ظهرا على محيط حلتا ومزرعة بسطرة ورباع التبن جنوبي تلال كفرشوبا." وأوضحت أن منطقة حلتا "عبارة عن بلدة تحيط بها السهول المزروعة والتي تعتاش منها عائلات كثيرة في المنطقة"، مشيرة إلى أن حرائق القذائف تقضي على هذه المزروعات وتتلفها، كما أنكذلك تشهد القرى الحدودية في القطاع الشرقي حالة من الرعب بين من تبقى من المدنيين في منازلهم خوفا من وصول النيران إليها فيما نزح العديد من العائلات نحو البقاع شرق البلاد والعاصمةوقال سكان من بلدة شبعا لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "الغارة أتت بعد نهار طويل من قصف طال مرتفعات تلال كفرشوبا دون وقوع إصابات بين...

وتحدثت المزارعة ليلى قصب عن صعوبة الوضع في المنطقة قائلة: "القصف الإسرائيليّ بالقنابل الحارقة أتى ظهرا على محيط حلتا ومزرعة بسطرة ورباع التبن جنوبي تلال كفرشوبا." وأوضحت أن منطقة حلتا "عبارة عن بلدة تحيط بها السهول المزروعة والتي تعتاش منها عائلات كثيرة في المنطقة"، مشيرة إلى أن حرائق القذائف تقضي على هذه المزروعات وتتلفها، كما أنكذلك تشهد القرى الحدودية في القطاع الشرقي حالة من الرعب بين من تبقى من المدنيين في منازلهم خوفا من وصول النيران إليها فيما نزح العديد من العائلات نحو البقاع شرق البلاد والعاصمة headtopics.com

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