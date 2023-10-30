لبنان.. ارتفاع قتلى 'حزب الله' إلى 48 بمعارك مع إسرائيل

أعلن"حزب الله"، الاثنين، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 48 شخصا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ونعى"حزب الله" في بيان مقتضب،"منير يوسف عاشور، أبو زينب، من بلدة شقرا جنوب لبنان، والذي ارتقى على طريق القدس".ومساء الأحد، نعى الحزب في بيان منفصل، محمد نجيب حلاوي،"من بلدة كفر كلا جنوب لبنان، والذي ارتقى على طريق القدس".
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن"حرائق لا تزال مشتعلة في الأشجار والأحراج المحيطة ببلدة الناقورة وعلما الشعب على الحدود الجنوبية منذ يوم أمس (الأحد)، جراء القصف الإسرائيلي".وذكرت الوكالة أن"إسرائيل أطلقت طيلة الليل قنابل مضيئة وحارقة في سماء القطاعين الغربي والأوسط لإشعال النار بالأحراش المتاخمة للخط الأزرق عند الحدود مع فلسطين المحتلة". headtopics.com
وأشارت إلى"المناطق والقرى الحدودية عاشت ليلا متوترا، بعد توسع رقعة القصف المعادي، بالإضافة إلى الغارات التي ينفذها الطيران الحربي المعادي".وتشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
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