لبنان.. ارتفاع قتلى 'حزب الله' إلى 48 بمعارك مع إسرائيل

أعلن"حزب الله"، الاثنين، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 48 شخصا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ونعى"حزب الله" في بيان مقتضب،"منير يوسف عاشور، أبو زينب، من بلدة شقرا جنوب لبنان، والذي ارتقى على طريق القدس".ومساء الأحد، نعى الحزب في بيان منفصل، محمد نجيب حلاوي،"من بلدة كفر كلا جنوب لبنان، والذي ارتقى على طريق القدس".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن"حرائق لا تزال مشتعلة في الأشجار والأحراج المحيطة ببلدة الناقورة وعلما الشعب على الحدود الجنوبية منذ يوم أمس (الأحد)، جراء القصف الإسرائيلي".وذكرت الوكالة أن"إسرائيل أطلقت طيلة الليل قنابل مضيئة وحارقة في سماء القطاعين الغربي والأوسط لإشعال النار بالأحراش المتاخمة للخط الأزرق عند الحدود مع فلسطين المحتلة". headtopics.com

وأشارت إلى"المناطق والقرى الحدودية عاشت ليلا متوترا، بعد توسع رقعة القصف المعادي، بالإضافة إلى الغارات التي ينفذها الطيران الحربي المعادي".وتشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي."صحة غزة": ارتفاع حصيلة "العدوان" الإسرائيلي إلى 8306 شهداء headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aa_arabic »

المكسيك: ارتفاع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 48المكسيك: ارتفاع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 48 اقرأ أكثر ⮕

جولة عربية لميقاتي لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف النار في غزةأثار انخراط «حزب الله» في المعركة مع إسرائيل على الحدود الجنوبية، انقساماً لبنانياً داخلياً، فيما دعت دول غربية الحكومة اللبنانية إلى تجنب الانخراط في الصراع. اقرأ أكثر ⮕

صواريخ الدفاع الجوي تدخل المعركة في جنوب لبنانيعد إدخال منظومات الدفاع الجوي التابعة لـ«حزب الله» إلى المعركة تطوراً جديداً، بعد 20 يوماً من الاشتباكات والقصف المتبادل، خسر خلالها «حزب الله» 47 مقاتلاً. اقرأ أكثر ⮕

48 قتيلا ضحايا الإعصار أوتيس في المكسيكارتفع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 48 قتيلا، أمس الأحد، بعد أيام من ضرب ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته الحكومة المكسيكية. اقرأ أكثر ⮕

«حزب الله»: سنتحرك حيث يجب أن نتحركنشر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسين الحاج حسن، على حسابه عبر منصة «إكس»، فيديو يُظهر أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، يمرّ من أمام صورة تحمل شعار «حزب الله». اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف طائراته لأهداف عسكرية تابعة لحزب اللهقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، الأحد، ردًا على قصف باتجاه شمال إسرائيل من “خلية إرهابية”. اقرأ أكثر ⮕