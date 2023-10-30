لبحث «صفقة تبادل الأسرى».. وفد حماس في مصر خلال أيام

وتحدث عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، عن زيارة مرتقبة إلى القاهرة حين تصل المشاورات إلى مستويات متقدمة، متوقعاً أن تكون في الأيام القليلة القادمة.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي لـ«عكاظ»، إن هناك تواصلا بين القاهرة ومسؤولي حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، كاشفا أن إسرائيل طلبت من القاهرة التدخل في هذا الأمر، خصوصا بعد المظاهرات الإسرائيلية أمام منزل نتنياهو، والسفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بتدخل القاهرة للإفراج عن الأسرى لدى حماس.

في غضون ذلك، وصلت إلى قطاع غزة قافلة مكونة من 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، التي أعلنت عبور 47 شاحنة مزودة بكميات كبيرة من الأدوية واللوازم الطبية، والتي تم تجهيزها بناء على طلب من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. headtopics.com

وفي 27 أكتوبر الجاري، أعلنت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط لين هاستينغز أن 74 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة وصلت إلى القطاع قادمة من مصر منذ 21 أكتوبر، مشيرة إلى ضرورة زيادة حجم المساعدات بمعدل أسرع، تصل ما بين 10 و20 شاحنة يومياً.

بدورها، وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين الوضع في قطاع غزة بـ«الكارثي»، مشددة على أن المساعدات التي تم تسليمها عبر معبر رفح غير كافية.

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