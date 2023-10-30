لا «تعليق» في جامعة الملك خالد !

أبدى عدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات في مراحل التعليم الجامعي في منطقة عسير، عدم رضاهم لعدم تعليق الدراسة صباح أمس (الأحد)، في جامعة الملك خالد بأبها، رغم التحذيرات المستمرة من الأرصاد عن تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية واحتجاب الرؤية، وهطول الأمطار واستمرارها عدة أيام قادمة، مع أن جميع مراحل التعليم العام بالمنطقة علّقت الدراسة فيها أمس.

وأبدى مغردون تذمرهم من تجاهل جامعة الملك خالد بأبها، تعليق الدراسة في الأجواء التي تمثل خطورة على سلامة وصحة الطلاب والطالبات «عُدنا من الكليات اليوم بعدما قطعنا مسافات طويلة في ظل هذه الأجواء الخطيرة، وعندما وصلنا للكليات أخبرونا بالتعليق، ولا تعليق!».

وقال الأهالي: إنهم يخشون على أبنائهم من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة الحوادث المرورية والانهيارات في بعض المنحدرات والعقبات.

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