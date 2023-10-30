لا يوجد سوى ثقب أسود واحد ضخم في مركز مجرة ​​درب التبانة

وقد استخدم علماء المعهد في حساباتهم البيانات التي حصلوا عليها بمساعدة أجهزة Gravity المثبتة على التلسكوب البصري الأوروبي VLT في صحراء أتاكاما التشيلية.

واستنتج علماء الفلك من هذه الدراسة أن كل المادة السوداء تتمركز عمليا في منطقة صغيرة يمكن وضعها في الفضاء بين الشمس ومدار عطارد.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.أنقرة تصدر توضيحا بخصوص"مقاتلات بريطانية قصفت غزة أقلعت من تركيا" headtopics.com

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.بالصور.. استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزةدعت السفارة الكويتية في بيروت بتحديث نشرته الخارجية الكويتية اليوم الكويتيين في لبنان، إلى العودة الطوعية إلى البلاد.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 18 آخرون في اشتباك عند حانة في فلوريدا خلال حفل"هالوين".نددت الخارجية التركية"بالافتراءات والادعاءات" التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكدت أن لا أساس لها من الصحة.أعلنت فصائل"المقاومة العراقية" استهداف قوات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة التنف على الحدود السورية. headtopics.com

قالت صحيفة"نيويورك تايمز" إن حركة"حماس" تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.طهران: إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء

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قتيل على الأقل في انفجارات بمركز للمؤتمرات بولاية كيرالا الهنديةشخص واحد على الأقل لقي حتفه في الهند وأصيب آخرون بعد عدة انفجارات في مركز للمؤتمرات في ولاية كيرالا جنوب البلاد. اقرأ أكثر ⮕

غزة.. العملية البرية للاحتلال تبدأ في موقعين مختلفينبدأت العمليات البرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقعين مختلفين بغزة، إذ يوجد الموقعان بالقرب من الحدود. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الإيطالي: لا يوجد دليل لمعاقبة زانيولولم يفتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إجراء تأديبياً بحق المهاجم الدولي نيكولو زانيولو، المستمع إليه مجدداً (الجمعة) من قبل القضاء ضمن إطار تحقيق حول المراهنات. اقرأ أكثر ⮕

مركز 'وقاء' يُشارك في مهرجان الزيتون الثالث بمنطقة تبوكمركز 'وقاء' يُشارك في مهرجان الزيتون الثالث بمنطقة تبوك اقرأ أكثر ⮕

«داعش» يتبنى اعتداءً على مركز تجاري في كابلتبنى تنظيم «داعش» اعتداءً بواسطة قنبلة خلّف أربعة قتلى الخميس في مركز تجاري بالعاصمة الأفغانية كابل. اقرأ أكثر ⮕

الثقافة السعودية تطلق مركز 'الدرعية لفنون المستقبل'تستعدُّ وزارة الثقافة السعودية لافتتاح مركز 'الدرعية لفنون المستقبل'، كأول مركز في العالم العربي لفنون الوسائط الجديدة 'New Media Arts'، وعملت على إنشائه ا اقرأ أكثر ⮕