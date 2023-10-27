لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بالمركبات في مشعر منى ؟

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدموسط ذهول الزوار والأهالي، جرفت السيول الجارية المركبات بعدما أغرقت الشوارع والطرق في مشعر منى.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، كيف جرفت السيول المركبات في مشعر منى وسط هطول كميات غزيرة من الأمطار.هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة ما أدى لتدفق سيول هادرة قطعت طريق الحسينية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

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