لا ميندي ولا رياض... الصدارة في قبضة الهلال

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وبلغ الأزرق العاصمي النقطة 29 مواصلاً حضوره بصدارة الترتيب، في ليلة تألق فيها الصربي سافيتش صاحب الهدف الأول، فيما توقفت انتصارات الأهلي وتجمد رصيده عند 22 نقطة. ومع الدقيقة 17 تحصل الأهلي على خطأ بالقرب من منطقة الجزاء تقدم لها رياض محرز وأرسلها قوية مرت بجوار القائم الأيسر للمغربي ياسين بونو.
وما هي إلا دقائق حتى عاد ميتروفيتش لمصالحة جماهير الهلال، بعدما ارتقى لعرضية سعود عبد الحميد ولدغ الكرة برأسه صوب شباك الأهلي، معلناً الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 37. ولم يكتفِ مالكوم بذلك، بل تقدم لتنفيذ خطأ بالقرب من منطقة الجزاء قبل صافرة نهاية الشوط بلحظات، وأرسل الكرة ببراعة نحو الشباك، لكنها ارتطمت بالعارضة وحالت دون دخولها. headtopics.com
وتحصل الأهلي على دفعة معنوية بعد هدف التقدم، وكرر محاولاته نحو مرمى الهلال، وكانت تسديدة رياض محرز الأخطر من بين تلك المحاولات. https://aawsat.
كما توج تركي بن عودة مدير عام قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض فريق ريزنبك انترناشيونال بلقب بطل"جولة الرياض"، عقب تحقيقه المركز الأول بمجموع نتيجة الجولتين بزمن 149.65 ثانية (4 أخطاء)، وجاء ثانياً فريق ستوكهولم هارتس بزمن 142.92 ثانية (8 أخطاء)، وحل ثالثاً فريق براغ ليونز بزمن 147.12 ثانية (8 أخطاء). headtopics.com
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