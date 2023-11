لا لخطر السقوط.. 6 نصائح من 'سعود الطبية' من أجل 'حياة صحية نشطة لكبار السن'

وأوضحت أنه 'ينبغي مزاولة النشاط البدني المعتدل لمدة 10 دقائق على الأقل على مدار الأسبوع أو ما يعادل 3 أيام أو أكثر أسبوعياً'، و'المشي لمدة نصف ساعة يومياً لتحسين صحة العظام والصحة الوظيفية'. .وأبانت أن 'تمارين التوازن والتقوية تساعد على تقليل خطر السقوط لدى كبار السن'، مشيرةً إلى أن 'السباحة من الأنشطة الرياضية المهمة لتحسين التوازن والحركة، وتمنح الجسم تمريناً متكاملاً'، ومؤكدة أن 'نقص النشاط البدني أحد عوامل الخطر الرئيسية للتعرض للوفاة في العالم'.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: سعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةسعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن أعراض عدوى الأنفلونزا والزكام تتشابه، وأنه من الصعب التفريق بينهما.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'شؤون الحرمين' تخدم أكثر من 5.6 مليون مصلٍ بالمسجد النوبي خلال أسبوعبيّنت الإحصائية أن 17330 زائرًا استفادوا من الخدمات المتاحة لكبار السن وذوي الإعاقة في المواقع المخصّصة لهذه الفئة في رحاب المسجد النبوي خلال الصلوات الخمس.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: متحف الفن المعاصر في العلا... منها وإليهاقد لا نتخيل كم العمل الذي يدور الآن، خليات نحل تعمل على مدار الساعة من أجل تنفيذ مشروعات ثقافية ضخمة من شأنها تحويل العلا إلى محطة فنية وثقافية مميزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: فيديو يظهر جثة تحرك يدها.. مستشار لنتنياهو يثير زوبعة!على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وعلى وقع الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، نشطت آلاف الحسابات الإسرائيلية في مواقع التواصل من أجل الترويج لـ 'سردي

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'سعود الطبية' تنجح في استئصال ورم دماغي بالتخدير الموضعي لمريضة'سعود الطبية' تنجح في استئصال ورم دماغي بالتخدير الموضعي لمريضة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: في اليوم العالمي لكبار السن.. فعالية كبرى بمدينة الرياض لتسليط الضوء على مرض الحزام النارياحتضنت البوليفارد سيتي بمدينة الرياض فعالية تحت رعاية الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن، الذي يأتي في شهر أكتوبر م

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕