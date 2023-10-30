لا تعطهم.. فيديو يرصد ضبط عدد من المتسوّلين بجازان

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة جازان، عن ضبط عددٍ من المتسوّلين أمام المحال التجارية وفي الطرقات العامة..وتمّ رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية يمارس التسوّل بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات..

وأضاف حساب الأمن العام على 'إكس'، أنه تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل بطريقة مباشرة أمام المحال التجارية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات..ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

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